- Meciurile Udinese - AC Milan si Coventry - Sheffield Wednesday au fost suspendate cateva minute din cauza insultelor rasiste la adresa jucatorilor, iar Gianni Infantino (președintele FIFA) a afirmat ca trebuie implementat „un forfait automat pentru echipa ai carei fani au proferat insulte”.

- Mike Maignan, 28 de ani, a refuzat sa mai joace in fața atacurilor rasiste ale ultrașilor lui Udinese. Dupa cinci minute de suspendare, meciul a fost reluat și Milan a invins-o pe Udinese, 3-2 pe „Dacia Arena”. Victoria cu numarul 100 a lui Stefano Pioli la Milan, 3-2 cu Udinese, nu i-a adus bucurie.…

- Echipa italiana AC Milan a invins sambata seara, in deplasare, scor 3-2, formatia Udinese, intr-un meci intrerupt in prima repriza pentru scandari rasiste la adresa portarului francez al lui Milan, Mike Maignan, informeaza news.ro.Oaspetii au deschis scorul la Udine, prin Loftus Cheek, in minutul…

- Dinamo a realizat transferuri importante in pauza de iarna, in tentativa de a evita retrogradarea directa in eșalonul secund, iar in primul meci oficial din 2024 ”cainii” au o deplasare complicata pe terenul rivalei Petrolul Ploiești. In Anglia, fostul lider Arsenal primește vizita concitadinei Crystal…

- Președintele FIFA, Gianni Infantino, considera ca politica de discuții purtate de organismul mondial al fotbalului cu Iranul in ceea ce privește tratamentul femeilor in fotbal da roade, dupa ce unele dintre ele au fost lasate sa intre joi la derby-ul de la Teheran dintre Persepolis și Esteghlal.Campania…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a condamnat incidentul produs in prima liga de fotbal turca, unde arbitrul a fost batut la finalul partidei dintre Ankaragucu și Rizespor. „Nu exista absolut niciun loc pentru violenta in fotbal, pe teren sau in afara acestuia”, a scris conducatorul Federatiei internationale…

