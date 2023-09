Stiri pe aceeasi tema

- George Niculescu, președintele Autoritații de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), a declarat joi ca ar trebui impus un prag la montarea sistemelor fotovoltaice de catre prosumatori, in funcție de consumul acestora, potrivit publicației Economica.net. El a explicat ca rețelele de distribuție, dar…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca discuțiile cu PNL privind eventuale liste comune la alegerile de anul viitor sunt deocamdata la stadiul de negocieri, nefiind luata vreo decizie. Șeful PSD a ținut sa sublinieze ca „nu vorbim de un USL 2”, ci doar de un caz in care romanii au incredere in aceasta coaliție…

- Paul Stanescu, secretarul general al PSD și mana dreapta a premierului Marcel Ciolacu, este veriga care face legatura politica intre familia Doldurea din Caracal, cea care deține stația GPL care a explodat in Crevedia, și instituțiile statului cu atribuții directe in aceasta industrie, relateaza defapt.ro.…

- Șefii Poliției au facut noi schimbari in Poliția Constanța, dupa ce, cu trei zile in urma, 4 ofițeri au fost eliberați din funcție, iar 3 sunt investigați de procurorii militari in legatura cu modul in care au acționat in cazul tragediei, provocata de Vlad Pascu, drogat la volan. Astfel, Serviciul Poliției…

- Coldplay va concerta in premiera in Romania pe 12 și 13 iunie 2024, in cadrul turneului „Music Of The Spheres World Tour”. Organizate de Emagic și Live Nation, concertele vor avea loc pe Arena Naționala din București. Etapa de „presale” (pre-vanzare – n.r.) a biletelor a inceput astazi, 25 iulie, pentru…

- Procurorul șef al DNA Marius Voineag a precizat, marți, intr-un comunicat de presa, ca „decizia CJUE arata ca DNA a acționat just și coerent atunci cand a exercitat toate caile legale de atac fața de deciziile instanțelor prin care s-a dispus incetarea procesului penal ca urmare a implinirii termenului…

- Șeful MI6 i-a indemnat pe rușii ingroziți de ororile razboiului purtat de Vladimir Putin in Ucraina sa „iși dea mana cu noi” și sa spioneze pentru Marea Britanie pentru a ajuta la incetarea varsarii de sange, transmite Sky News. Sir Richard Moore a folosit un discurs rar intalnit in Republica Ceha pentru…

- Șeful DNA, Marius Voineag, a anunțat ca mai sunt in lucru cateva dosare „serioase pe pandemie„, care vor genera ceva impact. Intr-un interviu pentru emisiunea OFF/OnTheRecord, pe Aleph News, preluat de Mediafax, Voineag a precizat ca nu s-ar hazarda sa vorbeasca in aceste cazuri de prejudicii de miliarde.…