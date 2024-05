Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va afla, in perioada 7 8 mai 2024, intr o vizita de lucru la Washington, D.C., Statele Unite ale Americii. Presedintele Romaniei va fi primit marti, 7 mai, la Casa Alba de catre Presedintele SUA, Joseph R. Biden, Jr.Conform Administratiei Prezidentiale, cu acest…

- Cuplul prezidențial și-a prelungit vizita oficiala in Coreea de Sud cu inca o zi potrivit site-ului Președinției coreene, iar aeronava de lux cu care calatorește va intra in spațiul aerian romanesc in jurul orei 18.00, potrivit jurnaliștilor de la Boarding Pass. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua in perioada 22 – 24 aprilie o vizita oficiala in Coreea de Sud, acolo unde a fost invitat de omologului sau, Yoon Suk Yeo. Iohannis a decolat din Sibiu spre Coreea de Sud cu avionul privat de lux cu care a mers in Emiratele Arabe și turneul din Africa,…

- Klaus Iohannis se pregatește sa-și incheie mandatul de președinte. Șeful statului tocmai a fost propus de Guvern, pentru șefia NATO. Conform legii, la finalul mandatului, președinții Romaniei continua sa se bucure de anumite privilegii. Astfel, peste cateva luni, Klaus Iohannis va primi, din partea…