Stiri pe aceeasi tema

- Cazul „Caracal” a luat o noua intorsatura dupa primul proces al lui Gheorghe Dinca. „Monstrul” a declarat in fața instanței și a familiilor victimelor ca a fost forțat sa recunoasca ca le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu. Pe 3 iunie se va lua o decizie cruciala, iar Carmen Obarșanu, avocata…

- Familiile Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu cer ca dosarul crimelor din Caracal sa se intoarca la procurori. Cele doua parți susțin ca cercetarea nu s-a facut cum trebuie și ca din dosar lipses probe cheie.Citește și: BREAKING - ALERTE METEO de cod GALBEN și PORTOCALIU de ploi și vijelii…

- CAZUL CARACAL. "Atacare in instanța a ACTULUI de DECES emis pe numele Alexandrei‼️Dragi romani, in urma consultarii cu familia mea am decis ca VOM CONTESTA in instanța ACTUL CONSTATATOR DE DECES al Alexandrei emis de Institutul de Medicina Legala la solicitarea DIICOT‼️ Noi consideram acest act drept…

- Nicolae Alexe a fost dat afara din Poliția Romana in luna februarie, dar a contestat decizia la IGPR. Ministrul Marcel Vela i-a respins contestația, așa ca Alexe s-a adresat instanței. Alexe a fost cercetat pentru ca i-ar fi cerut ajutor lui Remus Radoi, zis ”Codița”, in cazul dispariției Alexandrei…

- Au trecut noua luni de cand Alexandra Maceșanu a sunat la 112 pentru a cere ajutor, din casa lui Gheorghe Dinca, dand astfel inceputul unui scandal de proporții. In prezent, „monstrul din Caracal” și complicele sau se afla la Penitenciarul Rahova, iar situația victimelor, deși au fost declarate moarte…

- Un tanar din Iasi a fost surprins zilele trecute calare prin oras, iar imaginile cu el au devenit virale. Sergiu, proaspatul tatic, a povestit cum a ajuns sa se urce pe cal ca sa ajunga la maternitate sa iși vada baiețelul nou nascut și soția. Sergiu Ion Ciobotariu este tanarul de 22 de ani care a facut…

- Noi detalii din cazul Caracal! Elena Dinca, sotia "monstrului din Caracal" va fi din nou audiata de procurori. Tonel Pop a dezvaluit ca existe probe halucinante in dosar, care arata implicarea femeii in ceea ce s-a intamplat cu Luiza Melencu si Alexandra Macesanu.