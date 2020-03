Autoritațile din Gorj continua sa ia masuri pentru a preveni raspandirea COVID 19. Este vorba de un control riguros al celor care vin in județul Gorj din zonele in care a fost semnalata prezența coronavirusului. Teama autoritaților județene este ca in Gorj vor veni persoane din zone cu COVID 19 și va fi greu de controlat fenomenul raspandirii virusului. Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, a declarat ca, pana luni, in județ se aflau 206 persoane in autoizolare la domiciliu. De asemenea, in cazul celor doua paciente internate in cursul zilei de joi la Secția de Boli Infecțioase…