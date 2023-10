Şeful Bundesbank: Germania nu este ”bolnavul Europei”, dar acest an nu arată bine Vorbind de la reuniunea anuala a Bancii Mondiale a FMI de la Marrakech, Nagel a spus ca nu ar trebui sa comparam situatia economica actuala a Germaniei cu perioada in care a fost descrisa ultima data drept ”bolnavul Europeo”. Analistii au inventat pentru prima data acest nume in 1998, in timp ce tara a trecut prin consecintele costisitoare ale unei economii post-reunificare. ”Este o situatie complet diferita, diferita. Sunt necesare unele schimbari structurale, dar daca luam, de exemplu, piata muncii, inca conducem economia pe ocuparea fortei de munca, mai mult sau mai putin. Cred ca exista aceasta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

