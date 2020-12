Stiri pe aceeasi tema

- Peste 87.500 de romani au votat in diaspora pana duminica la 7.00 (ora Romaniei), la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor. Votul in strainatate la scrutinul parlamentar este in plina derulare si duminica in mai multe tari, iar alte sectii urmeaza sa se deschida. Cele mai multe sectii sunt in…

- Plasmafereza, "folosita prea tarziu in Romania" Foto: Arhiva/Facebook.com. În cele șapte luni de când România a autorizat colectarea de plasma de la pacienți care s-au tratat de COVID-19 și administrarea acesteia în cazurile grave, peste 600 de vieți au fost salvate, anunța…

- Italia a inregistrat peste 40.000 de noi cazuri de Covid in 24 de ore și a devenit țara din Europa cu cele mai multe cazuri intr-o zi. Autoritațile italiene au raportat ca 40.902 de persoane au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore. Cel mai mare numar de la inceputul pandemiei…

- 32 de țari au fost incluse de Romania pe lista zonelor cu risc epidemiologic ridicat, anunțata marți seara. Printre acestea se regasesc Statele Unite, Spania, Franța, Marea Britanie, Olanda sau Republica Moldova. Potrivit autoritaților, lista va intra in vigoare de la data de 15 octombrie, de la ora…

- Incepand de astazi, 7 octombrie, se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din 49 de tari, incluse on zona galbena. In zona galbena sunt tari precum: Israel, Spania, Republica Moldova, Franta, Olanda, Belgia, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Ungaria, Ucraina,…

- Votul in diaspora, in impas. Autoritatile romane recomanda votul prin corespondenta, din cauza situatiei epidemiologice. Premierul Ludovic Orban recomanda MAE sa-i informeze din timp pe romanii din diaspora asupra modului in care pot vota la alegerile parlamentare. Preferabil ar fi, spune premierul,…

- ”Dupa noua luni de lupta cu Covid-19, simpla notiune de comunitate internationala pare zdrentuita. Daca nu ne vom uni si nu vom actiona impotriva dusmanului nostru comun, stim ca toata lumea va avea de pierdut. Acum este momentul...ca umanitatea sa depaseasca granitele si sa repare sciziunile”, a afirmat…

- Pandemia de coronavirus a provocat pana acum 960.000 de victime in intreaga lume și a depașit 31 de milioane de cazuri confirmate de imbolnavire. Aceasta este ulimul bilant publicat pe site-ul Universitații John Hopkins, anunta ansa . Statele Unite, India și Brazilia sunt cele mai afectate țari. In…