Șeful AEP, urmărit penal pentru abuz în serviciu Șeful Autoritații Electorale Permanente (AEP), Constantin Mitulețu-Buica, a fost chemat joi la Parchetul Judecatoriei Sectorului 3, pentru a i se aduce la cunoștința ca este urmarit penal pentru abuz in serviciu. El a declarat ca a fost chemat in calitate de suspect și ca dosarul a fost deschis in urma plangerilor facute de doi foști angajați pe care el i-ar fi sancționat cu avertisment, in 2019. „Am fost chemat la Parchet in calitate de suspect, in urma unor plangeri penale formulate pe numele meu dupa ce am dat doua sancțiuni disciplinare. Nu am facut declarații la Parchet pentru ca suntem la… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- Constantin Mitulețu-Buica, presedintele Autoritatii Electorale, a fost pus joi sub acuzare de procurori pentru abuz in serviciu, dupa ce in 2019 a dat afara doi directori din cadrul instituției, au declarat surse din interiorul AEP pentru G4Media . Șeful AEP a declarat pentru Hotnews ca a fost chemat…

- Potrivit acestora, Mitulețu-Buica a fost chemat de procurorii Parchetului Sectorului 3 pentru a i se aduce la cunoștința acuzațiile, dar a refuzat sa dea declarații in fața oamenilor legii.Este vorba despre demiterea lui Gabriel Sauca (Director general, Directia de Coordonare a Sistemului Informational…

