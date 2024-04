Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile de control realizate in primele trei luni ale anului de catre politisti impreuna cu reprezentantii Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana arata ca nu de putine ori unii angajati de la caile ferate isi indeplinesc atributiile legate de siguranta circulatiei feroviare fie fiind sub influenta…

- Mai mulți angajati de la caile ferate și-au indeplinit atributiile legate de siguranta circulatiei feroviare sub influenta alcoolului. In primul trimestru au fost prinși zece angajați, respectiv un mecanic de locomotiva și mai mulți impiegati de miscare,

- Trei soferi au fost testati de agentii de politie, dupa ce au fost implicati in accidente rutiere produse la o distanta de doar cateva ore. Unul a iesit pozitiv la prezenta substantelor psihoactive, iar ceilalti doi au fost gasiti cu alcoolemie. Pe numele acestora a fost deschis dosar penal, transmite…

- Doi barbați, in varsta de 55 și, respectiv, 29 de ani, din comuna Iara, județul Cluj, au fost identificați și reținuți in legatura cu acuzații de fals informatic in forma continuata.

- Mai multe percheziții au fost autorizate in cadrul unei cauze penale, instrumentate de CNA, care vizeaza abuzul de serviciu comis de persoane publice din cadrul Intreprinderii Municipale „Regia Transport Electric” (IM „RTEC”), anunța Noi.md Ofițerii CNA au descins in aceasta dimineața in birourile de…

- 47 de angajați ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au fost audiați, marți, dupa ce au fost ridicați de ofițerii Direcției Generale Anticorupție. Toți vor fi cercetați in stare de libertate, unii dintre angajați plecand de la audieri direct la lucru, in Vama Nadlac.

- Se intampla in Timisoara anului 2024. Mai multi angajati ai firmei de paza, care teoretic ar trebui sa asigure securitatea in Gara de Nord, s-au transformat in talhari. Polițiștii Secției Regionale a Poliției Transporturi Timișoara, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria…

- In decurs de doar 3 zile, mai mulți șoferi s-au ales cu dosare penale, iar unii dintre ei și cu permisele de conducere reținute, dupa ce au fost prinși la volan, bauți sau sub influența substanțelor psihoactive. Dintre aceștia, un barbat avea deja permisul suspendat, iar celalalt anulat. Pe 19 ianuarie,…