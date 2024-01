Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, anunta ca in zilele urmatoare va face propuneri pentru schimbarea unor persoane din functii de conducere din cadrul ANAF si Autoritatii Vamale Romane. „Nu exista ANAF si Autoritatea Vamala cu conducere lipsita de performanta”, subliniaza ministrul.…

- Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, a vorbit deschis despre alegerile sale in viața. Bolos, care este cleric, a marturisit si ce ar alege intre biserica si politica, daca ar fi pus in fata unei astfel de alegeri. Boloș ar alege biserica in schimbul politicii ”Daca nu ar fi aceste reguli stricte…

- Zeci de manifestanți care se indreptau cu mașinile catre protestul desfasurat la unele dintre intrarile in Portul Constanta au ramas, in noaptea de marti spre miercuri, 17 ianuarie, fara permisele de conducere, ei sustinand ca un echipaj de jandarmi le-ar fi intins „capcana”. Oamenii au spus, pe retele…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru numirea mai multor procurori in functii de conducere, la DNA, DIICOT si la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Ionut Ardeleanu fiind numit procuror-sef al Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie…

- Ministerul de Interne anunta ca 369 de permise de conducere au fost ridicate in ultima zi a anului, dintre care 60 pentru consum de alcool si 9 pentru consum de droguri, noteaza news.ro. MAI precizeaza ca ”in ultimele 24 de ore, angajatii au intervenit la 4.443 de evenimente in sprijinul cetatenilor,…

- Un deputat membru al partidului Reper, condus de Dacian Cioloș, a inițiat un proiect de lege prin care este interzisa candidatura la principalele functii in stat, precum si participarea la ceremonii oficiale a demnitarilor sau functionarilor care au ocupat functii in conducerea Partidului Comunist Roman…

- Cand romanii se intorc acasa de sarbatori, iar in punctele de trecere a frontierei sunt cozi interminabile, salariații din cadrul Autoritații Vamale Romane intra, miercuri, in greva japoneza. Ei vor purta banderole de culoare alba pe parcursul intregului protest. Este vorba de membri ai Sindicatului…

- Curtea Constitutionala a admis, joi, cu unanimitate de voturi, sesizarea USR si Forta Dreptei in legatura cu legea care ar permite, potrivit semnatarilor obiectiei, ca unii medici sa poata ocupa pana la varsta de 70 de ani functii de conducere in spitalele publice. Este vorba despre Legea privind aprobarea…