- Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa ca rectificarea bugetara nu poate avea loc mai devreme de adoptarea masurilor fiscale si de reducere a cheltuielilor, altfel Romania risca sa atinga un deficit bugetar de 7%. El a mai spus ca masurile din…

- BNR sprijina programul de austeritate al Guvernului, anunța guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Guvernatorul adauga ca decizia este una politica, iar tara noastra nu are nevoie in aceste momente de un „alt taraboi”. „Acum sprijinim un program al Guvernului de ajustare fiscala, ca sa nu-i spun corectie.…

- Federatia Sindicatelor din Institutii de Cultura sustine ca masurile fiscal bugetare din OUG 34/2023 vor afecta desfasurarea activitatii in teatre, biblioteci sau muzee, care vor fi obligate sa functioneze cu un numar insuficient de angajati deoarece nu se mai pot face angajari. Astfel, frecventa evenimentelor…

- Federația Columna amenința cu proteste la nivel național, daca masurile fiscale anunțate recent de executiv nu o sa fie eliminate. Federația Columna a solicitat, in repetate randuri, premierului și Ministrului Muncii o intrevedere pentru a discuta situația in care se afla sectorul asistenței sociale,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca impreuna cu partenerii de guvernare a ajuns la un acord asupra unui plan extins pentru reducerea la maximum a cheltuielilor statului. „Am reusit astazi, alaturi de partenerii de guvernare, sa cadem de acord asupra unui plan extins pentru reducerea la maximum posibil…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege privind aplicarea unor tarife rutiere pe reteaua de drumuri nationale din Romania. Masurile intra in vigoare de la 1 ianuarie 2026, fiind aplicabile tuturor categoriilor de vehicule inmatriculate, cele pentru transportul de persoane, transportul…

- Peste 15.000 de profesori marșaluiesc, marți dupa-amiaza, din Piața Victoriei spre Palatul Cotroceni in cadrul celui mai mare protest organizat in ultima perioada in București. In Piața Victoriei, profesorii au cantat, ironic, „O lume minunata”, melodia cu care Klaus Iohannis a fost intampinat la Sibiu…