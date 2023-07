Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, va vizita Beijingul in perioada 6-9 iulie pentru a se intalni cu inalți oficiali chinezi. Despre aceasta a anunțat Trezoreria SUA. „Vizita secretarului Yellen urmeaza direcția președintelui [US Joe] Biden dupa intalnirea cu președintele chinez Xi Jinping in…

- Rusia și China au convenit sa aprofundeze investițiile in comerț, sa promoveze exporturile agricole și sa stimuleze cooperarea in domeniul sportului, in timpul vizitei premierului rus, Mihail Mișustin, la Beijing, care a declarat ca relația dintre țara sa și China se afla „la un nivel fara precedent”,…

- Suntem simpli pioni in lupta globala pentru putere, iar flacarile razboiului mistuie multe zone de pe mapamond. Nebunia lui Putin s-a transformat deja in paranoia, ați vazut cum a serbat azi Ziua Victoriei! Rusia nu are ce sarbatori, mamele iși plang copiii uciși pe frontul ucrainean, acolo unde fiii…

- Secretarul de stat american Anthony Blinken iși dorește sa efectueze o vizita in China in acest an, Washingtonul urmarind sa refaca liniile de comunicare cu RPC la toate nivelurile. El a confirmat acest lucru intr-un interviu public online cu The Washington Post. "Da", a raspuns secretarul de stat pentru…

- Zelenski spune ca a avut o convorbire telefonica „lunga și semnificativa” cu Xi Jinping din China, primul lor contact de la inceputul razboiului din Rusia, transmite BBC. El a declarat pe Twitter ca este convins ca aceasta convorbire, impreuna cu numirea unui ambasador la Beijing, va „da un impuls puternic…

- China va ramane neutra și va ajuta la facilitarea negocierilor pentru gasirea unei soluții pașnice a conflictului din Ucraina, a declarat vineri ministrul chinez de externe Qin Gang in timpul unei declarații de presa alaturi de omologul german Annalena Baerbock, relateaza The Guardian. E a subliniat…