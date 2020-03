Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI, 28 mart – Sputnik, Georgiana Arsene. In cursul acestei dimineți, in Romania a ajuns inca un transport cu aproximativ 45 de tone de echipamente medicale din Coreea de Sud, cu o aeronava a NATO. Cele 100.000 de combinezoane de protecție, din acest transport, achiziționate de Romania, prin…

- Cel de-a 14-lea roman rapus, in țara, de COVID-19 este un barbat de 52 ani, care era internat in Spitalul Clinic Județean de Urgența din Suceava și care a fost confirmat pozitiv la infecția cu noul coronavirus in data de 23 martie 2020. Barbatul suferea de obezitate. In Romania au fost confirmate, pana…

- Cantareața Mirabela Dauer considera ca masura autoizolarii este valabila pentru toate țarile, nu doar pentru Romania, considerand ca persoanele care ies din casa se expun unui risc extrem de mare. „Eu fac haz de necaz de obicei. Eu m-am autoizolat de pe 9 Martie. Este valabil pentru toate…

- Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate si externate: 51 la Timisoara, 17 la Bucuresti, 3 la Craiova, unul la Constanta si…

- In ultimele 24 de ore, 59 de cazuri noi de infectare cu CoVid-19 au fost inregistrate la nivel național. Pacienții nou confirmați au varsta cuprinsa intre un an și 74 de ani. Totalul cazurilor De asemenea, 52 de persoane au fost declarate vindecate. Pana astazi, 21 martie, pe teritoriul Romaniei, au…

- Loredana Groza susține ca statul in casa reprezinta cea mai buna metoda de a preveni coronavirusul și de a ne vindeca. ”Vreau sa le transmit tuturor romanilor sa stea acasa pentru ca asta este cea mai buna metoda de a preveni și de a ne vindeca. Cred ca ce ne vindeca și ce ne ține, ne protejeaza…

- Al optulea caz diagnosticat cu COVID-19 (coronavirus) pe teritoriul Romaniei este un barbat in varsta de 51 de ani din județul Olt, care a calatorit din Italia cu același autocar cu barbatul de 71 de ani din Suceava, fiind contact direct al acestuia. Barbatul nu prezinta simptome specifice și este internat…

- La Ministerul de Sanatații, a avut loc, joi, o conferința de presa in care secretarul de stat Nelu Tataru impreuna cu doctorul Alexandru Rafila au dat detalii despre starea celor infectați cu noul coronavirus in Romania. Secretarul de stat Nelu Tataru și doctorul Alexandru Rafila au venit cu noi detalii…