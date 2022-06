Presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat ca va face tot ceea ce ii sta in putere sa ajute Romania sa faca pasul urmator spre Schengen, pentru ca i se pare „incorecta si nenecesara” intarzierea admiterii Romaniei in Spatiul Schengen, potrivit Agerpres. „Admiterea Romaniei in Spatiul Schengen ramane o prioritate. Inainte de a intra in […] The post Șefa PE sprijina Romania sa intre in Schengen: Intarzierea,„incorecta si nenecesara” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .