- UPDATE 15:33 - Oficialii ucraineni au raportat un atac cu rachete in Zaporojie, care a lovit instalații de infrastructura critica. Zaporojie gazduiește cea mai mare centrala nucleara din Europa, supusa unor atacuri repetate. Rusia și Ucraina se acuza reciproc pentru aceste atacuri.UPDATE 12:34 - Vladimir…

- UPDATE 12:34 - Vladimir Putin a simulat scufundarea Marii Britanii cu o arma nucleara, susține un expert militar rus. Potrivit acestuia, loviturile cu rachete ar distruge total Marea Britanie și SUA, in cazul in care Rusia ar decide sa atace. Este vorba despre antrenamente militare pentru lovituri nucleare…

- Liderii și guvernele din intreaga lume au reacționat vineri la declarația oficiala de anexare a teritoriilor ucrainene Donețk, Luhansk, Kherson și Zaporizhzhia de catre președintele rus Vladimir Putin. Ministerul israelian de Externe a declarat ca Israelul „susține suveranitatea și integritatea teritoriala…

- In urma mobilizarii parțiale anunțate in Rusia, ministrii de externe din G7 au promis ca vor adopta „noi sanctiuni” și au condamnat „escaladarea” din partea Moscovei in conflictul din Ucraina, se arata intr-un comunicat publicat in noaptea de miercuri spre joi, informeaza France Presse și Agerpres .…

- Iranul va raspunde textului „final” al Uniunii Europene(UE) pana la miezul nopții luni (15 august), a declarat ministrul iranian de externe Hossein Amirabdollahian, solicitand Statelor Unite sa dea dovada de flexibilitate pentru a rezolva trei probleme ramase pentru a salva pactul nuclear din 2015.…

- 42 de state, intre care și Romania, au semnat o declarație comuna cu privire la situația de la centrala nucleara Zaporojie, cerand Rusiei sa retraga de urgența trupele de la centrala nucleara. Declarația este emisa in numele Australiei, Austriei, Belgiei, Bulgariei, Canadei, Croației, Ciprului, Danemarcei,…

- Miniștrii de externe ai țarilor din Grupul celor șapte (G7) au cerut Rusiei sa transfere imediat centrala nucleara Zaporojie (CANZ) și toate instalațiile nucleare din Ucraina sub controlul Kievului. Acest lucru se precizeaza in declarația comuna a miniștrilor G7, care a fost distribuita, miercuri, de…