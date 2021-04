Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni din aceasta industrie cer Guvernului sa le permita sa-și reia activitatea in condiții de siguranța. Dar nu exista dialog și nici deschidere din partea autoritaților, se plang organizatorii de evenimente. Intr-o scrisoare deschisa catre autoritați, reprezentanții mai multor industrii grav…

- Invitat in studioul Bistrițeanul Live, Daniel Suciu – deputatul PSD de Bistrița-Nasaud – a vorbit despre realizarile și proiectele sale din 2007 incoace, de cand face politica. Daniel Suciu s-a referit la pensiile speciale de curand eliminate pentru parlamentari, dar și despre criza sanitara sau performanțele…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat marti ca schema de ajutor de stat pentru sprijinirea "micilor actanti" din sectorul cultural independent ar putea sa fie inclusa in Programul National de Relansare si Rezilienta. "Chiar aseara am mai avut o discutie cu domnul ministru Ghinea (ministrul…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat marti ca schema de ajutor de stat pentru sprijinirea "micilor actanti" din sectorul cultural independent ar putea sa fie inclusa in Programul National de Relansare si Rezilienta, anunța AGERPRES. "Chiar aseara am mai avut o discutie cu domnul…

- Companiile sau instituțiile publice care au peste 50 de angajați pot achiziționa, fara costuri suplimentare, produse de la Atelierul de Panza, unitate protejata a ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabila. Sacoșe din bumbac, maști reutilizabile, marțișoare textile și accesorii din panza reutilizata,…

- Organizarea mitingurilor și demonstrațiilor nu va mai fi impiedicata de autoritați. Potrivit unui proiect de lege, inițiat, in consens, de toate formațiunile politice, și reluat in aceasta legislatura, restricțiile la proteste vor fi relaxate astfel incat sa nu se mai ajunga la nerespectarea dreptului…

- Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca schema de ajutor de stat in valoare de 100 de milioane de euro pentru sectorul cultural romanesc, initiata in urma cu doua luni, a fost trimisa Ministerului Economiei si ca forma ei urmeaza sa fie supusa unei analize…

- In Romania, toate inceputurile de an sunt... poetice. Dupa luna cadourilor, sarbatorim luna poeziei și Ziua Culturii Romane in 15 ianuarie, ziua nepereche in care s-a nascut Mihai Eminescu.