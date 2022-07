Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Sector 1, Florin Manole afirma ca, incepand cu data de 01 august 2022, ”din vina exclusiva a Primarului Sectorului 1 Clotilde Armand”, S.C. CET GRIVITA SRL nu mai poate livra agent termic, lasand fara apa calda si fara caldura locuitorii din sector, potrivit news.ro., Fii…

- Nationala de rugby a Romaniei a fost invinsa, scor 13-45 (6-19), de reprezentativa Italiei, intr-un meci-test desfasurat pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti. In primul meci dintre cele doua echipe la Bucuresti, dupa o pauza de 18 ani, „stejarii” au fost depasiti la toate capitolele de cea mai…

- Aproximativ 170 de blocuri și șapte instituții din Sectorul 6 vor ramane de marți, 28 iunie, fara apa calda, a anunțat compania Termoenergetica, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Termoenergetica anunța ca incep lucrari de reparații la rețeaua primara din Sectorul 4, la intersecția strazilor Turnu Magurele și Democrației, esențiale pentru funcționarea sistemului de termoficare in sezonul viitor de incalzire. Sute de blocuri și Institutul de Neurologie raman fara apa calda.…

- De Ziua Copilului, Ministerul Educației redeschide vechiul Parc al Copilului - așa cum se numea la inaugurare, in anul 1947 - actuala Baza Cireșarii a Clubului copiilor din București. Sorin Cimpeanu are un mesaj frontal pentru primarul Sectorului 1, Clotilde Armand. Ministrul spera ca edilul USR…

- Primarul USR al Sectorului 1 din București, Clotilde Armand, l-a acuzat pe Dacian Cioloș ca a „fugit in plina lupta” și ca și-a abandonat colegii de partid.„In momentul in care alegi sa fugi in plina lupta, in momentul in care iți abandonezi toți camarazii de pe front inseamna ca n-ai nici un REPER”,…

- MApN recruteaza militari profesionisti Foto MApN Ministerul Apararii Nationale recruteaza în aceasta perioada militari profesionisti în Armata României. Sunt peste 1.000 de locuri disponibile, în 33 de judete si în municipiul Bucuresti. Înscrierea se face…

- 370 de blocuri din București, Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Marie Curie" și alte instituții raman pana sambata fara apa calda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…