Stiri pe aceeasi tema

- Chiar și orașele, și locuitorii Ucrainei aflați la sute de kilometri de front sunt intr-o situație dificila. Cum arata problemele oamenilor peste care criza economica, prognozata pentru toata planeta, a venit mai repede. Inainte de razboi, romanii cumparau alimente ieftine din Ucraina. Acum, ucrainenii…

- Cand vine vara, barbații cu burtica vor sa arate la fel de bine ca in vremurile in care erau supli. Și pot reuși sa faca asta daca știu sa puna in practica unele trucuri vestimentare. Teoretic, soluția pentru a scapa de burtica este mișcarea și dieta echilibrata. Insa aceasta este o soluție care necesita…

- Pentru ca se apropie luna mai, iar temperaturile se incalzesc, oamenii incep sa se pregateasca pentru un adevarat sezon al picnicurilor și al gratarelor la iarba verde. Iata cateva trucuri geniale pentru a prepara cele mai zemoase și gustoase fripturi la gratar. Trucuri geniale pentru cel mai reușit…

- Rușii spun ca detin controlul asupra orasului ucrainean Mariupol, in timp ce Batalionul Azov susține ca rezista in gigantul combinat metalurgic Azovstal. Acolo s-ar fi retras și mulți civili, de frica invadatorilor. Justin Crump, specialist militar, nu exclude scenariul unei rezistente de tip gherila,…

- Anna Lesko este o gospodina desavarșita și a demonstrat-o in repetate randuri. Recent, vedeta a dezvaluit pe contul sau de youtube reteta sa speciala de sarmale de post. Pentru prepararea sarmalutelor ai nevoie de urmatoarele ingrediente: o varza murata sau proaspata, 350 de grame de orez, cinci morcovi,…

- Cautam mereu modalitați sa ne pastram parul sanatos chiar și atunci cand obișnuim sa ne vopsim. Și trebuie sa știm ca produsele de ingrijire nu sunt singurele care ne sunt de ajutor. Un par sanatos este egal cu un aspect frumos, entru ca reflecta lumina ca o oglinda, creand un efect super stralucitor.…

- Catalin Botezatu și-a pus fanii pe jar cu ultima sa apariție in mediul online. Celebrul designer a distribuit o imagine controversata care i-a pus pe urmaritorii sai pe ganduri, mulți speculand faptul ca fostul jurat de la „Bravo, ai stil!” și-a editat fotografia de pe Instagram. Cum arata poza controversata.…

- Mihaela Bilic vine cu detalii pentru romani despre carnea de porc. Mulți oameni din țara noastra consuma tipul acesta de carne, deși nu este indicat in exces in regimul alimentar. Cu toate astea, evita sa o introduca in mesele copiilor. Toți care prefera sa o gateasca trebuie sa știe exact ce parte…