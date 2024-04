În curând, oul în varianta vegană, adică fără găină!!! Oul in varianta vegana, adica fara gaina sau alte pasari, nu reprezinta un proiect cu totul nou: de exemplu, in Franța, sunt unele magazine specializate sau restaurante care ofera o alternativa satisfacatoare, cum este cea propusa de start-up-ul francez Papondu. Cu 9 euro, 6 oua… Oul unui start-up finlandez Acum de interes este proiectul companiei finlandeze Onego Bio. Aceasta se bazeza pe principiile fermentației și pe o ciuperca, Trichoderma reesei, pentru a crea Bioalbumen, un ou care nu are nevoie de niciun fel de animal. Start-up-ul scandinav este pe punctul de a atinge un nivel de competitivitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

