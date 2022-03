Secretul absolut al vieții de familie a lui Vladimir Putin Publicația americana Newsweek dezvaluia nu demult detalii interesante din viața președintelui rus, potrivit gordonua.com. Deși șeful de la Kremlin este permanent in vizorul televiziunilor și a aparatelor de fotografiat, viața de familie o ține departe de public. In articolul „Secretul absolut al vieții de familie a lui Vladimir Putin” din 2014, autorul Owen Matthews subliniaza ca, deși șeful de la Kremlin este permanent in vizorul televiziunilor și a aparatelor de fotografiat, viața de familie o ține departe de public. „Ultimele noutați despre Rusia vin in concordanța cu activitațile zilnice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au anunțat ca suspenda complet exporturile de ingrașaminte chimice, deoarece transportatorii refuza sa le livreze. O decizie care va afecta agricultura multor țari la nivel global și care cel mai probabil va conduce la o penurie de alimente, atrage atenția Ministerul Industriei și Comerțului…

- Rusia considera ”neprietenoase de facto” toate țarile care au introdus sancțiuni impotriva sa și analizeaza raspunsurile pe care le va avea la adresa acestora. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus ca guvernul rus va considera toate țarile care introduc sancțiuni impotriva Rusiei…

- Organizatorii concursului muzical Eurovision au anuntat ca intentioneaza sa permita Rusiei sa concureze la editia din acest an a competitiei muzicale, in pofida invaziei de catre fortele ruse a Ucrainei. Potrivit DPA, organizatorii au descris concursul drept un “eveniment cultural apolitic” si au parut…

- Foreign Policy sesizeaza ca Rusia aplica in Ucraina manualul folosit deja in Georgia: „falsa declarare a retragerii militare, urmata de recunoașterea regiunilor separatiste, este o strategie testata a Kremlinului”. Dar, „spre deosebire de razboiul din Georgia din 2008 și anexarea Crimeii in 2014, Occidentul…

- Peste 720.000 de locuitori din zonele controlate de rebeli din estul Ucrainei au primit cetațenia rusa și pașapoarte intr-o procedura rapida, considerata ca o incercare a Rusiei de a-și marca influența pe scara larga in regiune, transmite Euronews. Pe langa acordarea in procedura accelerata a cetațeniei…

- În cadrul unui interviu, Aleksandr Lukasenko, a afirmat ca omologul sau rus Vladimir Putin i-a promis ca îi va acorda rang de colonel în armata rusa, dar înca nu a facut-o. „Daca a promis, sa o faca!”, a insistat Lukașenko. „Putin este colonel si…

- Site-ul Bloomberg a anuntat, vineri, din greseala, ca Rusia a invadat Ucraina, informatie eronata care a ramas online aproximativ jumatate de ora. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, considera ca eroarea nu a fost „o provocare”, insa aceasta situatie arata cat de periculoase sunt tensiunile…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a carui tara este membra NATO, au evocat duminica, intr-o discutie telefonica, exigentele prezentate de Moscova fata de Alianta in legatura cu criza din Ucraina, transmite AFP. Conform presedintiei turce, cei doi presedinti ‘au…