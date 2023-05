Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen: 1 iunie rămâne ”un termen limită greu” pentru creşterea limitei datoriei federale Yellen, vorbind la emisiunea ”Meet the Press” de la NBC, a spus ca ar fi alegeri dificile de facut cu privire la platile catre americani, daca Congresul nu va ridica plafonul datoriei de 31.400 miliarde de dolari inainte ca Trezoreria sa ramana fara numerar. ”Am indicat in ultima mea scrisoare catre Congres ca ne asteptam sa nu putem plati toate facturile la inceputul lunii iunie si, eventual, chiar la 1 iunie. Si voi continua sa informez Congresul, dar cu siguranta nu mi-am schimbat evaluarea. Deci cred ca acesta este un termen limita greu”, a spus ea. O a doua intalnire de vineri intre Casa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a declarat duminica ca 1 iunie ramane ”un termen limita greu” pentru cresterea limitei datoriei federale, cu sanse destul de scazute ca guvernul sa incaseze suficiente venituri pentru a ajunge la 15 iunie, cand sunt datorate mai multe facturi fiscale, transmite…

- Datoria globala a crescut cu 8.300 miliarde de dolari in primul trimestru, pana la un record de aproape de 305.000 miliarde de dolari, in conditiile in care economia globala s-a confruntat cu o ”criza de adaptare” la inasprirea rapida a politicii monetare de catre bancile centrale, potrivit unui raport…

- Puseul depreciativ al monedei naționale fața de cea unica, care s-a declanșat miercurea trecuta, s-a accentuat joia aceasta, cand a fost atins al doilea maxim istoric consecutiv. Cursul euro a crescut de la 4,9610 lei la 4,9731 lei. In cursul nopții, cotațiile s-au stabilizat in jurul valorii de 4,96…

- Guvernul american ar putea intra in incapacitate de plata a unor datorii inca de la 1 iunie, daca Congresul nu voteaza pentru ridicarea plafonului datoriei, iar economistii se tem ca tara va intra in recesiune. Din acest motiv, Joe Biden, si-a anulat o importanta calatorie in Asia pentru discutii in…

- Presedintele american, Joe Biden, se intalneste cu lideri din Congres, in efortul de a depasi blocajul pe seama plafonului indatorarii Statelor Unite, informeaza Rador.Secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a avertizat ca, in cazul in care nu se va conveni ridicarea limitei de 31,4 trilioane de dolari…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a avertizat marti ca esecul Congresului de a ridica plafonul datoriei guvernamentale - si defaultul rezultat - ar declansa ”o catastrofa economica” care ar duce la cresterea ratelor dobanzilor in anii urmatori, transmite Reuters.Yellen a afirmat, intr-o declaratie…

- Kevin McCarthy, presedintele Camerei Reprezentantilor din Statele Unite, a propus, miercuri seara, o suplimentare cu 1.500 de miliarde de dolari a pragului datoriei suverane, dar conditioneaza planul de reducerea cheltuielilor bugetare, conform site-ului Axios.com, citat de Mediafax.Kevin McCarthy…

- Cotatia titeiului Brent a scazut cu 1,85 dolari, sau cu 2,4%, pana la 74,06 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate din SUA au scazut cu 1,79 dolari, sau cu 2,5%, la 68,23 dolari pe baril. Ambele valori de referinta, care au coborat cu peste 4% la inceputul…