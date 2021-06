Stiri pe aceeasi tema

- Congresul PNL va avea loc in septembrie. In interiorul partidului, apele sunt tulburi. „Am investit in Sighiartau. Dar el m-a parasit și s-a intors impotriva mea!”, a susținut președintele PNL, Ludovic Orban. In 25 septembrie 2021 va avea loc Congresul PNL. In competitia pentru sefia partidului au intrat…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a afirmat luni ca nu l-a "parasit" pe presedintele liberalilor, Ludovic Orban, la negocierile pentru formarea coalitiei si a Guvernului, asa cum a sustinut acesta, si a subliniat ca nu a participat la negocieri deoarece nu a vrut sa fie "partas al istoriei…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a afirmat luni ca nu l-a "parasit" pe presedintele liberalilor, Ludovic Orban, la negocierile pentru formarea coalitiei si a Guvernului, asa cum a sustinut acesta, si a subliniat ca nu a participat la negocieri deoarece nu a vrut sa fie "partas al istoriei…

- Rares Bogdan i-a transmis lui Ludovic Orban sa inceteze sa duca „o campanie murdara”, dupa ce presedintele PNL a declarat la Botosani ca a fost abandonat in timpul negocierilor pentru formarea Guvernului de echipa care ar fi trebuit sa il sprijine. „Deși am fost parasit in timpul negocierilor de echipa…

- Ludovic Orban sustine ca nu are "niciun secret" si nimeni nu are despre el informatii care ar putea sa-i faca rau în cariera politica. Liderul PNL a raspuns astfel dupa ce a fost avertizat de catre Rareș Bogdan "sa înceteze campania murdara", pentru ca altfel va începe…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat, sambata, ca, in timpul negocierilor pentru formarea coalitiei si a guvernului, a fost "parasit" de echipa de negociere din care faceau parte Rares Bogdan, Raluca Turcan si Robert Sighiartau, care au incercat sa provoace convocarea nestatutara a unui Birou…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a lansat sâmbata un atac la adresa Ralucai Turcan, Rareș Bogdan și Robert Sighiartau, care s-au aliniat în spatele premierului Florin Cîțu, în competiția pentru șefia partidului: "PNL nu are nevoie de oameni care astazi voteaza în Biroul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, arunca in lupta interna toate armele și lanseaza atacuri dure la adresa Ralucai Turcan, a lui Rareș Bogdan și a lui Robert Sighiartau. „Am fost lasat singur”, spune Orban. „PNL nu are nevoie de lideri care azi voteaza un candidat și maine fac poza cu altul”. Ludovic…