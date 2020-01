Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Daniel Chitoiu a fost pus sub acuzare de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Arges pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, in dosarul accidentului rutier in care a fost implicat, soldat cu decesul a doua persoane, anunța Agerpres.…

- Fostul ministru Daniel Chitoiu a fost pus sub acuzare, joi, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Arges pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, in dosarul accidentului rutier in care a fost implicat, soldat cu decesul a doua persoane.…

- Fostul ministru Daniel Chitoiu a fost pus sub acuzare, joi, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Arges pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, in dosarul accidentului rutier in care a fost implicat, soldat cu decesul a doua persoane. Informatia…

- Fostul ministru al Finanțelor, Daniel Chițoiu, a fost pus sub invinuire in cazul accidentului rutier in care a fost implicat și in urma caruia au murit doua persoane, iar alta a fost grav ranita.

- Dosarul de ucidere din culpa și vatamare corporala din culpa in care va fi audiat politicianul Daniel Chițoiu a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Arges, deși, inițial, cauza a fost inregistrata la Parchetul de pe langa Judecatoria Pitești. Reamintim ca Daniel Chițoiu- secretarul general…

- Dosarul accidentului in care a fost implicat Daniel Chițoiu, in urma caruia doua persoane au murit și doua au fost ranite, a fost preluat de Parchetul Tribunalului Arges.Potrivit unui comunicat transmis luni de Parchetul Tribunalului Arges, in 30 decembrie conducerea Parchetului de pe langa…

- Modul in care au intervenit primii salvatori de la ISU Bucuresti-Ilfov la incendiu din clubul Colectiv va fi investigat de Parchetul Militar, dupa ce Parchetul General si-a declinat competenta. Dosarul vizeaza infractiunile de abuz in serviciu, neglijenta in serviciu, ucidere din culpa si vatamare corporala…

- Modul in care au intervenit primii salvatori de la ISU Bucuresti-Ilfov la incendiu din clubul Colectiv va fi investigat de Parchetul Militar, dupa ce Parchetul General si-a declinat competenta. Dosarul vizeaza infractiunile de abuz in serviciu, neglijenta in serviciu, ucidere din culpa si vatamare corporala…