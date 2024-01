Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 26 din 12 ianuarie 2024 BULETIN DE PRESA Retinut de politisti In ziua de 11 ianuarie a.c., politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale Pitesti au continuat cercetarile intr un dosar penal, inregistrat, initial, cu autor necunoscut, aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa și vatamare corporala din culpa, dupa ce acoperișul unui imobil ar fi cazut, joi, surprinzand doi barbați care faceau lucrari de demolare in mansarda cladirii din extravilanul localitații Apoș, județul Sibiu. „La nivelul Poliției…

- In urma efectuarii perchezitiilor, au fost ridicate bunuri cu valoare probatorie. La data de 29 decembrie 2023, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta Biroul Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au efectuat…

- In urma parbușirii parțiale a cladirii internatului Liceului Tamași Aron din Odorheiu Secuiesc, din cauza careia un elev a murit și trei fete au fost ranite, se fac cercetari pentru vatamare corporala și ucidere din culpa, a transmis luni seara Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Harghita, care…

- O adevarata tragedie s-a petrecut, luni seara. Un perete al internatului Liceului ”Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, s-a prabusit. O victima a decedat, o alta are traumatisme severe, fiind intubata, iar celelalte doua victime sunt constiente si au diverse traumatisme. Cladirea apartine…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Lunca Corbului au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, privind savarșirea infracțiunii de șantaj. Din cercetari s-a stabilit ca, un tanar de 23 de ani, din Stolnici, ar fi șantajat…

- In ziua de 21 noiembrie a.c., politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale Pitesti au continuat cercetarile intr un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, privind savarsirea infractiunilor de conducere fara drept, lipsire de libertate in mod ilegal…

