Stiri pe aceeasi tema

- La data de 12 aprilie a.c., in jurul orei 19:30, polițiștii Biroului Rutier Timisoara au fost notificați de catre medicul de garda al unei unitați medicale cu privire la prezența unui minor, in varsta de 14 ani, adus pentru ingrijiri medicale in urma unui incident in care ar fi fost acroșat de un autoturism…

- Eveniment Șoferul care a provocat accidentul de la Peretu s-a ales cu dosar penal pentru parasirea locului accidentului și vatamare corporala din culpa aprilie 4, 2024 14:46 Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Teleorman au intocmit dosar penal și efectueaza cercetari cu privire la savarșirea…

- Un tanar a fost reținut aseara, dupa ce ar fi batut un femeie intr-o stație de calatori din Targu Jiu. Potrivit IPJ Gorj, o femeie, de 34 de ani, din Targu Jiu, se afla intr-o stație de transport public local din municipiu. Ea a fost lovita cu pumnii și picioarele in zona capului și a corpului de catre…

- O femeie in varsta de 37 de ani din Lugoj a fost reținuta pentru 24 de ore de polițiști, dupa ce au prins-o de doua ori in aceeasi zi la volanul mașinii, desi avea permisul de conducere suspendat, a anunțat IPJ Timiș, citat de News.ro.Prima data, femeia a fost oprita in trafic, pentru un control, vineri,…

- Politistii au descoperit, in urma perchezitiilor efectuate sambata in Constanta si Navodari, peste 5,2 milioane de comprimate si 50.000 de fiole cu substante dopante. Valoarea acestora este de aproximativ 3 milioane de euro. Au fost retinute doua persoane, a anuntat IGPR. „In urma efectuarii a 36 de…

- Patru tineri din Piatra Olt, care au furat cai, au fost reținuți, ieri, de polițiștii din Piatra-Olt. Acțiunea s-a derulat sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Balș. Polițiștii din Piatra-Olt au fost sesizați ca, in perioada 31 ianuarie – 6 februarie, persoane…

- Un tanar de 26 de ani este cercetat pentru comiterea infracțiunii de talharie calificata. El a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiști din cadrul Secției nr. 2 Rurala Breasta l-au reținut, pentru 24 de ore, pe tanarul, din comuna Sopot. Politistii au fost sesizati ca in noaptea de 15 ianuarie, persoane…