Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a operat unele lucrari de imbunatatire la centrul sau de cercetare atomica - dupa cum arata imagini din satelit - chiar si dupa semnarea declaratiei de la Singapore, in care se angajeaza in favoarea denuclearizarii, daca Washingtonul garanteaza supravietuirea regimului. Fotografii…

- Intalnirea istorica dintre președintele american, Donald Trump, și omologul sau nord-coreean, Kim Jong-un, a culminat cu semnarea unui document, potrivit agențiilor de presa internaționale. Nu este inca clar ce au semnat cei doi lideri, insa Trump a oferit asigurari ca mai multe detalii vor fi prezentate…

- Secretarul de Stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a declarat, luni, ca Washingtonul iși va pastra angajamentul de a atinge "denuclearizarea completa, verificabila și ireversibila" a Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agenției Reuters, informeaza Mediafax.Afirmația a fost facuta pe contul…

- Coreea de Sud vrea sa medieze neintelegerile intre Statele Unite si Coreea de Nord, inainte de intalnirea presedintelui american Donald Trump cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, care e planificata sa aiba loc pe 12 iunie in Singapore, relateaza site-ul agentiei Reuters. Phenianul a amenintat…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a afirmat ca Washington e de acord sa ridice sancțiunile impuse Coreei de Nord, dar cu condiția renunțarii complece la programul nuclear al Phenianului. Pompeo a declarat ca SUA sunt dispuse sa renunte la sanctiuni, ceea ce ar permite americanilor…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a ajuns miercuri la Phenian, unde urmeaza sa pregateasca intalnirea presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, informeaza Reuters. El ar trebui sa stabileasca data summit-ului americano-nord-coreean. O sursa din cadrul…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, i-a transmis Consilierului de Stat al Chinei, Wang Yi, aflat in vizita in Corea de Nord, ca ramane fidel ideii de dezarmare nucleara, conform Ministerului de Externe din China, scrie Reuters potrivit News.ro . Wang Yi, se afla in vizita in Coreea de Nord dupa summitul…

- Mike Pompeo, fostul șef al CIA, a fost investit in funcția de Secretar de Stat. Pompeo a efectuat recent o vizita in Coreea de Nord și a avut o intrevedere cu liderul de la Phenian. Cu ocazia ceremoniei de investire, Pompeo a reiterat faptul ca regimul nord-coreean trebuie sa renunțe la armele nucleare.…