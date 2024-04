Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Juan Merchan a pronuntat hotararea dupa ce a respins cu fermitate argumentele avocatilor lui Trump care au incercat sa amane acest proces, in care Trump este acuzat de falsificarea dosarelor de afaceri intr-o schema de a reduce la tacere femeile care spun ca au avut aventuri cu el. ”Este…

- Fostul presedinte american Donald Trump se confrunta cu un termen-limita, luni, pentru a depune o cautiune care sa acopere o sentinta civila de 454 de milioane de dolari impotriva sa intr-un proces din statul New York, dupa ce un judecator a constatat ca acesta a supraestimat valoarea activelor sale…

- Allen Weisselberg, in varsta de 78 de ani, care a inceput sa lucreze in urma cu 50 de ani ca expert contabil al tatalui lui Donald Trump si care a fost directorul financiar al Trump Organization din 2005 si pana in 2021, a fost adus incatusat, luni, la un tribunal la New Yor, potrivit unor jurnalisti.…

- Donald Trump nu poate depune garanția completa și face apel la o decizie din 16 februarie a judecatorului Arthur Engoron, de la curtea de stat din Manhattan, care il obliga la plata a 454,2 milioane de dolari, in cazul de frauda civila din statul New York, relateaza Reuters, citata de News.ro. Avocații…

- Donald Trump trebuie sa plateasca penalitați de 354,9 milioane de dolari in dosarul in care este acuzat ca și-a supraevaluat fraudulos averea neta, cu scopul de a-și inșela creditorii. Decizia a fost anunțata vineri un judecator din New York, relateaza Reuters.