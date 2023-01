Stiri pe aceeasi tema

- Occidentul cauta sa "imparta" Rusia in Ucraina, acuza duminica, in ziua Craciunului, presedintele rus Vladimir Putin, dupa zece luni de ofensiva militara a Kremlinului in aceasta tara vecina, relateaza AFP. "Totul se bazeaza pe politica adversarilor nostri geopolitici, care vor sa imparta Rusia, Rusia…

- UPDATE 01:00 Zelenski: Rusia a pierdut deja aproape 99.000 de soldati„Rusia a pierdut deja aproape 99.000 de soldati in Ucraina. Nimeni din Moscova nu are un raspuns. Ei duc razboi si irosesc vietile oamenilor - vietile altor oameni, nu celor dragi, nu propriile vieti, ci altii - si numai pentru ca…

- Propunerea președintelui Franței, Emmanuel Macron, de a oferi Rusiei garanții de securitate pentru a obține incetarea razboiului din Ucraina, a starnit critici in mai multe țari europene. Pe timpul recentei sale vizite in SUA, președintele Franței a acordat un interviu in care s-a aratat foarte preocupat…

- Incapabil sa infranga armata ucraineana pe front, Vladimir Putin iși consuma stocurile de rachete lovind infrastructura energetica a țarii. O strategie odioasa, care, pana acum, i-a adus Rusiei doar titlul de stat sponsor al terorismului. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat…

- Un oficial ucrainean a confirmat vineri ca armata ucraineana a ucis consilieri militari iranieni in peninsula Crimeea anexata de Rusia, scrie vineri ziarul britanic The Guardian, citat de agentia EFE. Intr-un interviu acordat acestui ziar, secretarul Consiliului National de Securitate si Aparare al…

- ”Decizia (de a nu se duce la summitul G20) a fost luata personal de catre seful statului. Ea este legata de agenda sa si de necesitatea de a se afla in Rusia”, a declarat presei un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Vladimir Putin nu preconizeaza nici sa se adreseze printr-un mesaj prin…

- Viitoarele exerciții nucleare rusești care ar putea incepe saptamana viitoare reprezinta o provocare pentru Occident, se arata intr-o analiza Reuters . Joi, secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a anuntat ca Rusia va face un exercițiu nuclear in curand, pe care NATO il va monitoriza. In contextul…

- Secretarul general al Consiliului National de Securitate si Aparare al Ucrainei, Oleksii Danilov, le-a comunicat, luni, ucrainenilor ca președintele rus Vladimir Putin iși dorește sa provoace panica și haos.