Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a discutat telefonic joi cu printul Mohammed bin Salman, mostenitorul tronului Arabiei Saudite, informeaza agentia oficiala de presa SPA, preluata de Reuters.



Cu numai cateva zile inainte, Casa Alba comunicase ca presedintele Statelor Unite, Joe Biden, va dialoga direct cu regele Salman, nu cu mostenitorul acestuia.



Mohammed, care este si ministru al apararii, a trecut in revista impreuna cu Austin relatiile bilaterale, in special in domeniul militar, arata SPA. Oficialul american a reafirmat importanta parteneriatului strategic…