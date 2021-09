Stiri pe aceeasi tema

- Lacul Oroville din California a ajuns la doar 23% din capacitatea sa, din cauza nivelurilor extreme de seceta cu care se confrunta statul american. In mare parte din California se inregistreaza temperaturi excesive, seceta severa și incendii masive de vegetație.

- Furtuna tropicala Ida a produs un adevarat dezastru in nord-estul Statelor Unite. Bilanțul deceselor provocate de inundații a ajuns la 45 in New York și in regiune. In metropola americana, poliția a declarat ca au fost 14 victime. Multe au murit inecate in locuințe amenajate in subsoluri in care a navalit…

- ONU a emis recent o alerta și a anunțat ca peste 1 milion de oameni sunt afectați de foamete. Organizația a avertizat totodata ca numarul copiilor malnutriți ar putea sa creasca de patru in curand.Seceta, care dureaza de mai mulți ani in Madagascar, a dus la dispariția hranei. Criza a fost accentuata…

- Activista transgender Caitlyn Jenner, care candideaza la alegerile pentru postul de guvernator al statului american California, a zburat saptamana trecuta in Australia. Acest eveniment a declansat un val de indignare dupa ce zeci de cetateni australieni au ramas blocati in afara tarii din cauza restrictiilor…

- Prințul Charles a dezvaluit cateva dintre melodiile sale preferate, aparținand unor nume precum Diana Ross, Edith Piaf și Barbra Streisand, relateaza BBC, citat de Mediafax. El a evidențiat hit-ul grupului The Three Degrees, „Givin ‘Up, Givin’ In”, ca o piesa care ii oferea „o dorința irezistibila de…

- Departamentul american de stat a publicat raportul anual privind traficul de persoane. Romania se menține in categoria țarilor aflate pe lista de supraveghere la nivel 2 in acest document. Ulterior, premierul Florin Cițu a afirmat ca problema traficului de copii „reprezinta o prioritate” pentru Guvernul…