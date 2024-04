Polițist din Ploiești, acuzat de viol. ”Totuși, e polițist, ce mi se poate întâmpla” Un polițist din Ploiești este acuzat de viol, dupa ce ar fi chemat la domiciliul sau o tanara pentru a-i oferi detalii legatae de o plangere depusa chiar de presupusa victima. Acum, s-a declanșat o ancheta interna, iar Parchetul face cercetari. Un polițist din Ploiești este acuzat de viol! Victima sa dorea sa afle informații […] The post Polițist din Ploiești, acuzat de viol. ”Totuși, e polițist, ce mi se poate intampla” appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

