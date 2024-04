Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti ca, in cazul in care pensiile nu vor ajunge la destinatie din cauza grevei generale de la Posta Romana, directorul acestei institutii va pleca. Prim-ministrul a fost intrebat daca exista sanse ca salariile angajatilor de la Posta Romana sa creasca avand in vedere…

- Sindicatul Lucratorilor Postali a declansat de luni greva generala, iar reprezentantii sindicalistilor au participat la o sedinta de sase ore cu oficialii Ministerului Cercetarii si cu managementul companiei. Pana acum nu s-a ajuns la niciun acord, iar penșiile romanilor sunt in pericol, varstnicii…

- Toate pensiile si toate obligatiile sociale vor fi distribuite asa cum trebuie pana la 15 aprilie, sustine directorul general al companiei Posta Romana, Valentin Stefan, facand referire la amenintarea cu greva din partea sindicalistilor. Numai 10% din angajați au facut greva, spune șeful Poștei Romane"Greva…

- Membrii Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania (SLPR) vor intrerupe lucrul, miercuri dimineata, timp de doua ore, in aproape toate oficiile postale din tara, ca urmare a grevei de avertisment anuntata de liderii sindicali, transmite Agerpres. Potrivit organizatiei sindicale, intre orele 8.00…

