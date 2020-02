Stiri pe aceeasi tema

- Austria si alte tari se vor opune prin veto bugetului pe termen lung al Uniunii Europene pentru epoca post-Brexit in cazul in care contributiile planificate ale statelor membre nu sunt reduse, a declarat sambata cancelarul austriac Sebastian Kurz, relateaza DPA.In timp ce Comisia Europeana…

- Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 24% in luna noiembrie 2019, comparativ cu luna noiembrie 2018, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat in randul statelor membre UE, arata datele publicate vineri de Eurostat. Comparativ, atat in zona euro cat si la nivelul Uniunii…

- Economia zonei euro va incetini in 2020 pentru al treilea an consecutiv, conform unui sondaj realizat de Financial Times (FT) in randul a 34 de economisti, care avertizeaza asupra efectelor instabilitatii politice, tensiunilor comerciale si problemelor cu care se confrunta industria auto, informeaza…

- Negociatorii Parlamentului European și ai celor 28 de țari ale UE au ajuns joi dimineața la un preacord pentru reformarea condițiilor de munca ale șoferilor de tir, un dosar ultrasensibil marcat de opoziția dintre Est și Vest, scrie AFP. „Am ajuns la un acord preliminar”, a scris pe Twitter, fara a…

- Metodologia revizuita pentru tratativele de extindere urmeaza sa faca negocierile de aderare mai ''credibile si predictibile pentru toate partile'', a declarat comisarul european pentru vecinatate si extindere Oliver Varhelyi. La finalul Conferintei interguvernamentale de aderare UE-Serbia,…

- O propunere privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, elaborata de presedintia finlandeza a Consiliului UE, a fost transmisa statelor membre, relateaza luni agentia DPA. Conform acestei propuneri, statele membre ar urma sa contribuie la…

- Franta, Germania, Italia, Letonia, Olanda si Spania au adoptat o declaratie comuna prin care cer infiintarea unei noi autoritati de supraveghere care sa preia de la statele membre ale Uniunii Europene autoritatea pentru combaterea spalarii de bani, a anuntat Reuters sambata, citat de AGERPRES. Cele…

- In prima saptamana din cadrul acestui stagiu de schimb de experienta, judecatorii s-au aflat in Municipiul Bucuresti, unde au vizitat instantele bucurestene, iar acum se afla in Municipiul Timisoara, timp de o saptamana, unde au vizitat instantele din judetul Timis, precum si Centrul Educativ Buzias.…