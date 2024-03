Regenerabilii câștigă procesul cu România! Suntem obligați să plătim despăgubiri de 42,2 milioane de euro Romania a fost sancționata de aceeași instituție, ICSID, unde a avut caștig de cauza in procesul Roșia Montana. Statul roman a fost condamnat la plata unei despagubiri in suma de 42,2 milioane de euro, la care se adauga dobanzi și cheltuieli de arbitraj și aparare, catre mai multe companii dezvoltatoare de centrale fotovoltaice. Aceste companii au acuzat statul roman ca, acum aproape 6 ani, a incalcat tratatul internațional Carta Energiei (TCE), prin reducerea subvențiilor acordate pentru producția de energie regenerabila, subvenții susținute de certificate verzi incluse in facturile consumatorilor.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

