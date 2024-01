Stiri pe aceeasi tema

- George Lupu (www.b1tv.ro) Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a respins intr-o intervenție pentru B1 TV ideea ca Romania ar avea cea mai costisitoare schema de plafonare a prețurilor la energie din UE sau ca nu a discutat cu Comisia Europeana despre aceasta, așa cum au scris jurnaliștii de la Hotnews.…

- Caciu a explicat ca exista ”un alt scandentar” al platilor in cadrul PNRR si in acest context Romania va avea de depus opt cereri de plata si nu zece, iar cererea de plata numarul 3 are 74 de jaloane si tinte, nu 79, cum avea pana acum. ”Undeva la finalul trimestrului I speram ca incasam 2,7 miliarde…

- Schema de plafonare/compensare va costa anul viitor bugetul de stat doar trei miliarde lei, fata de 9-10 miliarde lei anul acesta, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, informeaza AGERPRES . „ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei n.r) ne spune ca schema de plafonare…

- Ministrul Energiei Sebastian Burduja a afirmat ca schema de plafonare a pretului la energie a costat Romania anul trecut 15 miliarde de lei, in aceasta iarna va costa noua miliarde de lei, iar anul viitor aproximativ trei miliarde de lei, relateaza news.ro „Pretul gazelor si energiei electrice a scazut…

- „Pretul gazelor si energiei electrice a scazut fata de varful crizei energetice. Aceasta schema ne costa mai putin. Daca acum un an a costat la 15 miliarde de lei, anul acesta ne va costa in jur de noua si anul viitor, in jur de trei. De ce am insistat sa pastram schema de compensare – plafonare, tocmai…

- Radu Oprea: Ne dorim sa lansam editia a patra a Start-Up Nation anul viitor, cu fonduri europeneRadu Oprea, ministrul Economiei, a declarat joi ca isi doreste sa lanseze editia a patra a Start-Up Nation anul viitor, cu fonduri europene, el predizand sunt peste 400 de milioane de euro care pot fi…

- Ministrul german al Apararii Boris Pistorius a anuntat o dublare la 8 miliarde de euro a ajutorului militar prevazut initial de Germania pentru Ucraina in 2024. Berlinul este unul dintre principalii sustinatori ai Kievului, caruia i-au acordat ajutoare umamitar, financiar si militar in valoare de 22…

- Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a inițiat luni dimineața o intalnire cu reprezentanții companiilor de furnizare a energiei electrice și gazelor și ai instituțiilor bancare implicate in schema de furnizare a energiei, pentru a identifica soluții referitoare la schema de plafonare – compensare…