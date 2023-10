Stiri pe aceeasi tema

- ”Scriu aceste randuri dupa doua zile pe care nu le voi uita niciodata. Am coborat la 300 de metri catre inima pamantului, acolo unde sunt “oameni si carbune”, vorba lui Geo Bogza. Am fost in Mina Livezeni pentru doua ore, printre cele mai pretioase ale intregului mandat de ministru. Despre carbuni:…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a coborat in Mina Livezeni pentru a vedea „la fata locului problemele si riscurile cu care se confrunta in fiecare zi cei care lucreaza acolo”. Ministrul spune ca a participat la extractia a 5 tone de carbune, cu un utilaj de provenienta sovietica, din anii ‘80…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, relateaza ca a coborat in Mina Livezeni: „Doua ore, printre cele mai prețioase ale intregului mandat. Am participat la extracția a 5 tone de carbuni, cu un utilaj de proveniența sovietica, din anii ‘80. Faptul ca inc

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anuntat, vineri, ca stocurile de gaz au ajuns la 99%, angajamentale fata de Uniunea Europeana fiind asumate. Potrivit lui Burduja, in conditii normale, vom trece cu bine peste iarna, doar cu rezerve de gaz romanesc. „Stam bine cu pregatirile pentru iarna. Stocurile…

- Termocentrala Mintia a fost vanduta in vara anului trecut. Dupa ce pașii birocratici au fost parcurși, investitorul a inceput efectiv lucrarile. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, considera ca intr-o perioada de maxim doi ani la Mintia se va vorbi, din nou, de producerea de energie electrica.…

- ”Am venit in Valea Jiului cu trei ganduri. Primul e un gand de smerenie pentru ca, in ziua de 6 august, dumneavoastra va amintiti de toti cei care s-au jertfit, au cazut sub gloante in 1929 sau s-au jertfit in mina ca sa aprinda lumina in casele romanilor. In fata lor ne inclinam astazisi ne vom inchina…

- Sebastian Burduja, ministrul Energiei, vrea sa relanseze proiectul energetic de la barajul Tarnița.„Se numește Tarnița-Lapuștești. Un proiect de decenii, care a fost adesea pomenit, incercat și uitat prin sertare. Mi-am asumat sa facem tot posibilul pentru a transforma acest vis in realitate.…