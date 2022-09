Stiri pe aceeasi tema

- Formația Tango Jazz Quartet din Argentina este o coliziune minunata și creativa a radacinilor argentiniene de Tango și Jazz, și va susține un concert de neratat in clubul Manufactura, duminica, 21 august, de la ora 20, in cadrul unui nou turneu internațional. Cu 10 albume lansate și 27 de turnee internaționale…

- Formația Nylon Jail din Cehia va susține un concert la Timișoara, miercuri 17 august, de la ora 20, in clubul Manufactura. Cu un sunet proapat și autentic, trupa Nylon Jail a reușit sa captiveze scena alternativa ceha cu mixul lor de indie-rock, electronic și country. Nascuta in 2012 in localitatea…

- Amatorii de muzica electronica sunt invitați la sfarșitul acestei saptamani la un eveniment spaecial derulat sub sigla B/plr. Natural 3.0, unde invitații speciali vor fi BRYZ, Prichindel și Soundopamine. BRYZ, pe numele sau real Emanuel Coman s-a nascut in București. Primul sau contact cu muzica a avut…

- Amatorii de muzica rock sunt invitați la un concert inedit susținut de formația Heresy, din Costa Rica, evenimentul urmand sa se desfașoare luni, 25 iulie, de la ora 19.30, la Manufactura. Formația Heresy iși descrie muzica drept fast thrash metal și a debutat in 2011 și in primul an a susținut o serie…

- Diana Ivan, tanara solista timișoreanca ce a ajuns in atenția publicului anul trecut cand, la varsta de 16 ani, a lansat piesa „Where My Heart Seems to Guide Me”, va susține un concert alaturi de Ovidiu Dodo – Moldovan, evenimentul urmand sa se desfașoare joi, 23 iunie, de la ora 20, la Manufactura.…

- Iubitorii aventurilor pe doua roți sunt provocați in acest weekend de o ieșire cu totul și cu totul speciala, de la Timișoara pana la Szeged și inapoi. In total vor fi parcurși aproximativ 300 de kilometri. Pe langa placerea de a pedala, intenția organizatorilor este aceea de a promova cateva investiții…

- Polițiștii din Timișoara au prin un manelist cunoscut in timp ce conducea drogat o mașina neinmatriculata. Artistul de 33 de ani a fost depistat pozitiv la cocaina. Iata cum a reacționat cand a fost oprit de oamenii legii!

- Zona de grill a unui cunoscut supermarket din Timișoara, inchisa de Protecția Consumatorului. Inspectorii de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului au continuat controalele in Timișoara.