Stiri pe aceeasi tema

- A inceput transferul petrolului iranian de pe un tanc petrolier sechestrat in mai de autoritatile americane in largul coastei statului Texas, pe fondul temerilor privind escaladarea tensiunilor dintre Teheran si Washington, informeaza Rador.Petrolierul Suez Rajan, detinut de linia greceasca de transport…

- Paza de coasta tunisiana a anunțat ca a recuperat 901 trupuri ale migranților inecați in largul coastei sale in acest an. Acesta marcheaza un numar fara precedent de victime in largul coastelor țarii, potrivit ministrului de interne al Tunisiei, scrie Info Migrants.

- Un incendiu a izbucnit miercuri (26 iulie) pe o nava in largul coastei olandeze, cu aproape 3.000 de vehicule la bord, omorand o persoana și ranind alte cateva, a declarat paza de coasta, potrivit Reuters. Incendiul a inceput in noaptea de marți (25 iulie) pe vasul de ce transporta vehicule Fremantle…

- Comportamentul aberant observat la unii rechini in largul coastelor Floridei ar putea fi rezultatul ingerarii de catre acestia a pachetelor cu cocaina aruncate peste bord de traficantii de ocazie, scrie publicația britanica The Observer, potrivit news.ro.Acesta ar putea fi scenariul urmatorului film…

- Cercetatorii conduși de Avi Loeb de la Universitatea Harvard au recuperat ramașițele unui posibil obiect extraterestru prabușit in Oceanul Pacific. Acestea constau in 50 de sfere microscopice, similare particulelor de praf, cu o greutate totala de 35 de miligrame, care au fost colectate in timpul unei…

- Nou episod de poluare atmosferica in Statele Unite. Locuitorii din regiunea americana Midwest s-au trezit din nou miercuri in aerul puternic poluat de fumul emis de incendiile forestiere din Canada, al doilea astfel de episod de poluare atmosferica de luna aceasta din Statele Unite, transmite AFP,…

- Fenomenul meteorologic El Nino, asociat de obicei cu cresterea temperaturilor la nivel global, a inceput oficial si este de asteptat sa se "intensifice treptat" in lunile urmatoare, a anuntat joi Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica din SUA (NOAA), relateaza AFP. El Nino este un fenomen caracterizat…