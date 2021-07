Se stă la coadă pentru vaccinare. ”Vrem să lăsăm boala în urmă” Spaniolii, care au fost printre cei mai afectati la debutul pandemiei de coronavirus, sunt in prezent printre cei mai dornici sa se vaccineze, potrivit datelor oficiale, citate de Reuters. Alte state incearca o serie de masuri pentru a-si incuraja populatia sa se vaccineze, de la stimulente financiare la ordine directe si interdictii de intrare in baruri si alte locuri publice fara dovada vaccinarii. Nu este cazul spitalului Isabel Zendal din Madrid, unde angajatii airma ca tinerii vin din proprie initiativa, nerabdatori sa revina la o viata normala. ”Ce vedem aici este o petrecere in fiecare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

