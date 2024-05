Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Sarbatorilor Pascale, majoritatea oamenilor petrec alaturi de ce dragi. Cum nu putem fi alaturi de toți cei care inseamna ceva pentru noi, catre aceștia putem trimite mesaje de Paște, care sa le arate ca ne gandim la ei chiar daca nu sunt langa noi. Iata mai jos cateva mesaje și urari de Paște…

- Concurenții au primit o veste ce i-a lasat masca in bootcamp-ul din ediția 13 a sezonului 13 Chefi la cuțite, de pe 16 aprilie 2024. Prima proba din aceasta etapa a generat scantei la bancurile de lucru.

- MESAJE de PASTE fericit 2024 • URARI, FELICITARI, SMS-uri frumoase, haiose si amuzante de Sfintele Pasti catolic, reformat, protestant | aiudinfo.ro Invierea Domnului aduce bucurie in sufletele tuturor, cel mai raspandit obicei fiind vopsirea oualor rosii, a caror prezenta este obligatorie pe masa de…

- Adrian Minune este un bunic dedicat, iar acest lucru se poate observa in fiecare moment. Are multa grija de nepoatele sale și arata cat este de implicat. De curand, a publicat un videoclip cu una dintre nepoțelele sale, iar fanii au menționat cat de mult seamana.

- Aceasta zi speciala care marcheaza inceputul primaverii sa fie moment de renaștere a optimismului, a iubirii și a speranței. Va doresc o primavara cu bucurii și momente frumoase alaturi de cei dragi! Ionel Ciunt, Președinte PSD Salaj Acest articol PSD Salaj: -O primavara cu bucurii și momente frumoase…

- Seara eliminatorie a etapei a treia Power Couple Romania – La bine și la greu a adus și o proba a cuplurilor memorabila la Antena 1. Concurenții au incercat din rasputeri sa-și depașeasca limitele, puși fața-n fața cu ingenioasa provocare numita ”Te iubesc așa cum ești”, care a starnit o avalanșa de…

- Dragi prieteni, in aceste momente dificile, am realizat cu adevarat cat de bogat sunt. Soția, copiii și intreaga mea familie mi-au fost alaturi și m-au incurajat neincetat. Impreuna cu voi, prietenii mei adevarați, am simțit ca nu sunt singur in aceasta lupta. Sunt recunoscator ca acești oameni minunați…

- Un fost concurent de la Chefi la cuțite la murit la doar 59 de ani. Acesta a participat la emisiunea culinara in sezonul al doilea, in 2016, și a reușit sa-i surprinda pe jurați inca din preselecții. Vestea cu privire la deces a șocat pe toata lumea, iar pe rețelele de socializare au aparut mai multe…