Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de mii de oameni au participat la slujba religioasa de Sfanta Parascheva. Alți 15.000 de pelerini stau la rand pentru a trece pe la racla. La finalul slujbei, Primaria organizeaza masa pelerinului, unde vor fi imparțite 85 de mii de sarmale credincioșilor. Bucatarii fac ultimele pregatiri…

- Manastirea Feredeu de la poalele dealurilor Șiriei, loc de pelerinaj pentru credincioșii din imprejurimi și din toata Podgoria Aradului iși aștepta credincioșii sa ii calce pragul, la ceas de sarbatoare. Duminica, 16 octombrie 2022, cu binecuvantarea și in prezența Inaltpreasfințitului Parinte Dr. Timotei…

- Ieri, 1 octombrie 2022, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu a oficiat slujba de tarnosire a bisericii cu hramul „Sfantul Ierarh Nicolae” din filia Sanbenedic, parohia Heria, protopopiatul Aiud. In continuare aesta a celebrat Sfanta Liturghie și a rostit cuvantul de invațatura. Adresandu-se…

- Ieri, credincioșii din municipiul Ramnicu Sarat au participat in numar mare la sfințirea picturii bisericii „Sfantul Prooroc Ilie Tesviteanul”, situata in cartierul Anghel Saligny. Slujba a fost oficiata de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei. La orele dimineții, Ierarhul…

- Sambata, 27 august 2022, IPS Mitropolit Vladimir, Intaistatator al Bisericii Ortodoxe din Moldova, a oficiat o slujba de pomenire langa cetatea Tiraspolului, unde in acest an continua sapaturile din preajma gropilor comune in care au fost inmormantate victimele represiunilor

- Mitropolit Vladimir, Intaistatator al Bisericii Ortodoxe din Moldova, a oficiat sambata, 27 august, o slujba de pomenire langa cetatea Tiraspolului, unde in anii de trista faima au fost executați mii de de oameni, victime ale represiunilor politice din anii 1937-1938.

- Biserica Parohiei Donie din municipiul Focșani și-a sarbatorit luni, 15 august 2022, hramul, inchinat praznicului Adormirii Maicii Domnului. Credincioșii din comunitatea parohiala s-au bucurat de prezența in mijlocul lor a Inaltpreasfințitului Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, care…

- Sunt voci care susțin ideea ca nu exista nici un alt capitol din invatatura Bisericii Catolice care sa fi atras atentia non-catolicilor la fel de mult ca indulgentele. Afla ce sunt indulgentele și ce rol au acestea in reformare.Credinciosii catolici pot sa primeasca indulgente plenare pentru ei, pentru…