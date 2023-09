Se schimbă WhatsApp. Cum va arăta și ce funcții noi va avea aplicația Pe langa toate functionalitatile pe care le-a lansat in ultimele luni, WhatsApp lucreaza si la un nou design, care va face aplicatia sa arate mai moderna. In ciuda faptului ca este cea mai populara aplicatie de comunicare, WhatsApp a ramas mult in urma concurentei, atat din punctul de vedere al functionalitati, cat si al aspectului. Daca functionalitatea a fost usor crescuta in ultima vreme, prin numeroasele functii lansate, in ceea ce priveste aspectul, aplicatia a ramas neschimbata de foarte multi ani. Se pare, insa, ca cei de la WhatsApp sunt si ei constienti de problema… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

