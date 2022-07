Europarlamentarul Maria Grapini anunța ce schimbari se vor face la nivelul UE, dar și in Romania, pe piața digitala. ”Regulamentele sunt clare, sunt votate și in termen de 6 luni de la vot trebuie și aplicate in statele membre și vreau sa atenționez ca este foarte important ce face Romania pentru a le aplica, pentru ca, da, ne schimba viața. Știm bine ca se merge spre digitalizare, dar noi am vrut sa reglementam cum sa controlam marile platforme digitale, care, evident, au o poziție dominanta in piața, pentru ca despre ele vorbim, nu despre IMM-uri. Am prevazut scoaterea IMM-urilor, s-a definit…