Se schimbă și Crăciunul: melodia 'All I Want for Christmas is…

Mariah Carey nu mai este regina Craciunului. Incepand cu 2019, in apropierea sarbatorilor, vedeta a ajuns in fruntea topurilor din Statele Unite ale Americii (SUA) cu "All I Want for Christmas is You". Insa, anul acesta, cantareata a fost detronata de un alt cantec de Craciun: "Rockin' Around the Christmas Tree", de Brenda Lee.

Dupa cum relateaza Billboard, este pentru prima data, de la lansarea sa in 1958 cand acest clasic ajunge in fruntea clasamentelor. Datorita acestei ispravi, "Rockin' Around the Christmas Tree" a stabilit o serie de recorduri, incepand cu cel pentru cea mai lunga pauza…