Se schimbă paradigma:Cum va arăta populația Israelului până în 2050 Aproape un sfert din populația Israelului va fi constituita din evrei ultra-ortodocși pana in 2050, potrivit unui studiu publicat de un organism economic guvernamental la Ierusalim. Populația totala a Israelului va crește cu 70% pana atunci, potrivit raportului Consiliului Economic Național al Israelului. Aproximativ 80% din populația prognozata va fi compusa din evrei, iar arabii vor reprezenta aproximativ 20% din populație. Pana in 2050, populația actuala a Israelului de 9,2 milioane este de așteptat sa creasca la aproape 16 milioane, cu 3,8 milioane estimate a fi ultra-ortodocși, in creștere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

