Se schiază în condiții bune, astăzi, în Masivul Postăvarul In aceasta dimineața s-a inregistrat o temperatura de -5 grade Celsius in Masivul Postavarul și 0 grade celsius in Poiana Brașov. Cerul este senin și sunt condiții bune pentru practicarea sporturilor de iarna. Toate partiile din zona superioara, pana la Telescaunul Ruia, sunt deschise, amenajate și in condiții bune! Zapada este, inca, moale, in unele locuri. Stratul masoara 20-25 de centimetri și s-a depus zapada proaspata datorita ninsorilor din ultimele zile. In aceasta dimineața funcționeaza urmatoarele instalații de transport pe cablu: telegondola și telescaunul Ruia. Ski-pass-urile, inclusiv… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

