In perioada 26 aprilie – 4 mai, in Timișoara se va desfașura o noua acțiune de dezinsecție terestra pentru combaterea țanțarilor și larvelor acestora. Dezinsecția va fi realizata de firma care are contract cu Primaria Timișoara, Coral Impex SRL, care va folosi substanțe avizate de Ministerul Sanatatii. Crescatorii de albine sunt rugati ca, in perioada […]