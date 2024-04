Începe dezinsecția în municipiul Brașov De marți, 9 aprilie, și pana pe 15 aprilie se va desfașura prima campanie de tratamente de combatere a capușelor de pe domeniul public și privat al municipiului Brașov. Lucrarile se vor executa la sol, pe timpul zilei, in intervalul orar 06:00-11:00, in funcție de condițiile meteo, cu un numar de 10 echipe, care vor avea in dotare aparate portabile generatoare de ceața rece și calda. Produsul utilizat pentru combaterea capușelor este Cymina Super, avizat de Ministerul Sanatații. Substanțele utilizate nu sunt toxice pentru oameni sau animale și sunt biodegradabile. Primele zone in care se efectueaza… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

