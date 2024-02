Procurorii DNA au destructurat o caracatița a corupției din energie, care era abonata la contracte cu statul, in timp ce cetațenii plateau facturi tot mai mari. Ancheta procurorilor este doar inceputul și se va extinde pe masura ce procurorii vor descoperi noi probe. Criza energetica din ultimii ani a fost alimentata de baieții deștepți din energie, care au profitat de prețurile compensate de Guvern și au umflat facturile cetațenilor. Mulți dintre ei s-au abonat la banii statului, in timp ce cetațenii au fost nevoiți sa stea in frig. Procurorii DNA au inceput urmarirea penala și au cerut arestarea…