Stiri pe aceeasi tema

- Imaginea și vocea ministrului Energiei, folosita intr-un videoclip de tip deepfake. Sebastian Burduja a sesizat DIICOT Imaginea și vocea ministrului Energiei, folosita intr-un videoclip de tip deepfake. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a sesizat joi Directia de Investigare a Infractiunilor de…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a sesizat Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) in legatura cu un videoclip de tip deepfake si un articol de tip fake news. „Recent, in spatiul public au aparut doua materiale de dezinformare implicand utilizarea…

- Procurori europeni investigheaza acuzațiile de infracțiuni in legatura cu negocierile privind vaccinurile dintre președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și directorul general al Pfizer, potrivit unui purtator de cuvant al Parchetului din Lie

- Ministrul Energiei a facut anunțul. Sebastian Burduja a declarat ca Romania are cel mai mic preț la energie din regiune. „Datele de astazi arata ca Romania are un pret la energie electrica cel mai mic din regiune. Si este categoric un efect inclusiv al investitiilor in energie verde, in regenerabile.…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a adus in atenția comisarilor europeni, in cadrul intalnirilor recente de la Bruxelles, un punct crucial pentru viitorul energetic al Romaniei. Intr-un raport de mandat pentru perioada iunie 2023 – martie 2024, Burduja subliniaza ca Romania nu poate renunța…

- Pe de alta parte, este continuata finantarea statiilor de incarcare masini electrice si se introduce ca noutate finantarea sistemelor alternative de incalzire/ racire, mai arata comunicatul de presa al Ministerului Energiei. Ministerul Energiei incurajeaza stocarea in toate programele lansate, iar…

- Ministrul Ligia Deca a trimis marți dimineața Corpul de Control al Ministerului Educației la școala Nicolae Titulescu, unde un copil ar fi fost violat de colegi, dar și la Inspectoratul Școlar. Ea a spus ca in primele informații pe care le are a reieșit ca entitați care trebuiau informate despre acest…

- Continue reading Tensiune și presiuni politice la Complexul Energetic Oltenia, din cauza listei scurte pentru directori. Cum a intervenit președintele PNL Gorj pentru cei respinși. Ministrul Burduja a trimis Corpul de Control. Evaluarea o face o firma din Cluj at Info real.